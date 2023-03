Traffici poco chiari in Sudamerica: dubbi e polemiche (Di martedì 28 marzo 2023) – La denuncia dell’on. Fabio Porta del Pd – Il malaffare, a quanto ci risulta, non è una prerogativa esclusiva della politica italiana del nostro paese. Il suo esercizio, ci spiegano i nostri lettori di oltre confine, nelle tante mail inviateci, viene anche lì, proprio all’estero, curato con attenta dedizione e sempre maggior sfacciataggine, dai parlamentari italiani eletti dalla nostra enorme Comunità residente in tutto il mondo. Dopo i noti, troppo ripetitivi brogli elettorali compiuti fuori dall’Italia con le schede taroccate, sulle cui denunce circostanziate presentate, come di consueto, vige il disinteresse più assoluto da parte delle istituzioni competenti, prosegue ormai inarrestabile il conflitto, scatenatosi da fin troppo tempo, tra i nostri parlamentari eletti all’estero. Notizia non nuova, che già da mesi girava, ma ora rispolverata e argomentata in maniera un po’ meglio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) – La denuncia dell’on. Fabio Porta del Pd – Il malaffare, a quanto ci risulta, non è una prerogativa esclusiva della politica italiana del nostro paese. Il suo esercizio, ci spiegano i nostri lettori di oltre confine, nelle tante mail inviateci, viene anche lì, proprio all’estero, curato con attenta dedizione e sempre maggior sfacciataggine, dai parlamentari italiani eletti dalla nostra enorme Comunità residente in tutto il mondo. Dopo i noti, troppo ripetitivi brogli elettorali compiuti fuori dall’Italia con le schede taroccate, sulle cui denunce circostanziate presentate, come di consueto, vige il disinteresse più assoluto da parte delle istituzioni competenti, prosegue ormai inarrestabile il conflitto, scatenatosi da fin troppo tempo, tra i nostri parlamentari eletti all’estero. Notizia non nuova, che già da mesi girava, ma ora rispolverata e argomentata in maniera un po’ meglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeLento2 : @lastoriadioggi Il ritiro gli interessava poco, lei indagava su traffici sporchi, fiumi di miliardi dei contribuent… - AndreaLompio53 : @l_angiolini Ti dirò in quanto non è lui il progettista, o il direttore dei lavori, non mi preoccuperei. Ma la sua… -