Tra i manifestanti anti Macron | così esplode la rabbia della Francia

Leggi su it.insideover

(Di martedì 28 marzo 2023) (Parigi) È in Place de la République che i parigini che si sono riuniti per la decima giornata di sciopero. Un’adunata all’ombraMarianna, la statua che rappresenta la Repubblica francese, la libertà, l’uguaglianza e la fraternità. Entrando in metropolitana si sente già la tensione nell’aria. Le entrate vengono chiuse a poco a poco, i InsideOver.