"Tra 5 anni rivincerà Meloni". La profezia di Donzelli sull'Italia (Di martedì 28 marzo 2023) Donzelli attacca la sinistra. Continuamente nel fraintendimento di essere la depositaria delle patenti di democrazia. Il deputato di Fratelli d'Italia non fa sconti e bastona i dem. Nell'intervista concessa a Il Messaggero fa anche una profezia sul futuro governo dell'Italia: tra 5 anni Meloni verrà confermata alla guida di Palazzo Chigi. «Non accettiamo patenti di democrazia dalla sinistra. La patente casomai ce l'hanno data gli Italiani alle urne» e «per la prima volta dopo tanto tempo si è formato un governo che fa politica, che non si nasconde dietro ai tecnici e che rappresenta la volontà della maggioranza degli elettori». Tra cinque anni «rivincerà Giorgia Meloni, ne sono certo» e «l'unica crisi che vedo è quella ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023)attacca la sinistra. Continuamente nel fraintendimento di essere la depositaria delle patenti di democrazia. Il deputato di Fratelli d'non fa sconti e bastona i dem. Nell'intervista concessa a Il Messaggero fa anche unasul futuro governo dell': tra 5verrà confermata alla guida di Palazzo Chigi. «Non accettiamo patenti di democrazia dalla sinistra. La patente casomai ce l'hanno data glini alle urne» e «per la prima volta dopo tanto tempo si è formato un governo che fa politica, che non si nasconde dietro ai tecnici e che rappresenta la volontà della maggioranza degli elettori». Tra cinqueGiorgia, ne sono certo» e «l'unica crisi che vedo è quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - ZZiliani : Come sappiamo, l'#UEFA indaga sulla #Juventus da dicembre. Tra mancata abiura alla #Superlega, mancato rispetto del… - amnestyitalia : #Iran: le forze di sicurezza e dell’intelligence hanno commesso tremendi atti di tortura – tra cui pestaggi, frusta… - Einaudieditore : Sessant’anni dal Gattopardo di Visconti. Uno dei motivi per leggere il nuovo romanzo di Francesco Piccolo, La bella… - FraConra : RT @IgieneUnito: Food addiction Il rischio di food addiction coinvolge 1.152.000 studenti tra gli 11-17 anni, di cui il 9,3% (più di 373.0… -