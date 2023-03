Toyota lancia la campagna “Start Your Impossible”

(Di martedì 28 marzo 2023) Che la Società possa essere totalmente sostenibile e che ogni persona possa superare i propri limiti, sociali e fisici che siano, muovendosi liberamente e senza ostacoli: è questo l’ambizioso credo diche, proprio per portare avanti questo impegno, hato la”. Si tratta di un nuovo modo di affrontare le sfide e superare i propri limiti, abbracciando un cambiamento che richiede coraggio, ma che al tempo stesso è fondamentale. “”, declinato a livello aziendale, coinvolge tutti i dipendenti del gruppoin Europa e, in collaborazione conMotors Europe, arriva ad ingaggiare più di 100.000 persone. Anche...

AIX - EN - PROVENCE - Anche per Lexus è arrivato il tempo di puntare dritto all'elettrico e il primo capitolo è la RZ, il modello che apre per il marchio premium di Toyota una nuova era destinata a commercializzare solo auto elettriche entro il 2035, scadenza anticipata di 5 anni per l'Europa. A dire il vero la storia dell'elettrico per Lexus era partita già nel ...

Lexus RZ, l’elettrica nativa. Il brand di lusso di Toyota lancia il quarto Suv della sua gamma, solo zero emis Il Messaggero - Motori

Il suo nome, Lancia Delta, richiama quello della leggendaria regina dei rally. In realtà questa vettura, arrivata alla terza generazione, è tutta un'altra cosa. È un'auto da famiglia lunga 4,52 metri, ...