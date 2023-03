Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Totti, l'omaggio social del figlio Cristian che esalta i tifosi della Roma - sportli26181512 : #Totti, l'omaggio social del figlio Cristian che esalta i tifosi della #Roma: La tenera storia Instagram pubblicata… - teladoiotokyo : 30 anni fa il debutto di Francesco Totti. L'omaggio dell'AS Roma (Video): '30 anni dall?inizio di una storia inimit… -

Per i tifosi della Roma il 28 marzo è un giorno speciale: è l'anniversario dell'esordio di Francescoin Serie A. La leggenda italiana ha scritto la storia del club romano e i messaggi social dei tifosi e della squadra capitolina per omaggiarlo non hanno tardato ad arrivare. Tra le varie ...Francescovuole traslocare Dopo aver vissuto per 20 anni insieme ad Ilary Blasi nella zona Eur di Roma, alcuni mesi fa Francescosi è trasferito a Vigna Clara, nel quartiere a nord della ...L'elenco dei seguaci di Panenka è uninfinito e abbraccia anche Sergio Ramos e Postiga, ... Come pure, nella carriera, gli stessie Pirlo, Cassano e Neymar, Landreau e Rogerio Ceni, ...

Totti, l'omaggio social del figlio Cristian che esalta i tifosi della Roma Corriere dello Sport

Per i tifosi della Roma il 28 marzo è un giorno speciale: è l'anniversario dell'esordio di Francesco Totti in Serie A. La leggenda italiana ha scritto la storia del club romano e i messaggi social dei ...La Uefa omaggia Francesco Totti Trent’anni fa allo Stadio Rigamonti di Brescia cominciava la leggenda di Francesco Totti, leggenda assoluta della Roma e di tutto il calcio italiano. Le sue giocate, i ...