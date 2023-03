Totti, 30 anni fa l'esordio con la Roma VIDEO (Di martedì 28 marzo 2023) 28 marzo 1993: Boskov fa esordire Francesco Totti in prima squadra con la maglia della Roma, che vince 2-0 a Brescia. Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) 28 marzo 1993: Boskov fa esordire Francescoin prima squadra con la maglia della, che vince 2-0 a Brescia.

