Totti | 30 anni dall' esordio | l' emozionante lettera d' amore per la sua Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : 30 anni dall’inizio di una storia inimitabile ???? 30 anni dalla prima di 786 presenze ?? @Totti ???? #ASRoma - GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - DiMarzio : 28 marzo, 1993: trent’anni fa l’esordio di Francesco #Totti con la @OfficialASRoma - Andres22105032 : RT @OfficialASRoma: 30 anni dall’inizio di una storia inimitabile ???? 30 anni dalla prima di 786 presenze ?? @Totti ???? #ASRoma https://t.… - faisal_10fff : RT @OfficialASRoma: 30 anni dall’inizio di una storia inimitabile ???? 30 anni dalla prima di 786 presenze ?? @Totti ???? #ASRoma https://t.… -

Non poteva certo restare indifferente Francescoall'anniversario dei 30dal suo esordio in Serie A con la maglia della Roma . La leggenda dei giallorossi, dopo i numerosi messaggi social ricevuti, ha voluto ringraziare a modo suo i suoi ...... non è mai stato amato e non potrà mai essere amato dagli argentini, così comenon è mai ... E poi c'è un altro dettaglio da non trascurare: tra poco più di trela Coppa del Mondo si disputerà ...In Giappone c'è un bambino che si chiama Francescototti . Così, tutto attaccato. Oggi ha quasi 17. È nato qualche mese dopo l'infortunio che nel 2006 stava togliendo ala possibilità di vincere il Mondiale. Lo hanno chiamato così i suoi genitori che, quando Francesco si ruppe la ...

Totti, l’esordio con la Roma 30 anni fa: i numeri di una carriera da fedelissimo - Sportmediaset Sport Mediaset

Non poteva certo restare indifferente Francesco Totti all'anniversario dei 30 anni dal suo esordio in Serie A con la maglia della Roma. La leggenda dei giallorossi, dopo i numerosi messaggi social ...Così, tutto attaccato. Oggi ha quasi 17 anni. È nato qualche mese dopo l’infortunio che nel 2006 stava togliendo a Totti la possibilità di vincere il Mondiale. Lo hanno chiamato così i suoi genitori ...