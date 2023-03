Tottenham, c’è concorrenza per Nagelsmann: su di lui Chelsea e Real Madrid (Di martedì 28 marzo 2023) Julian Nagelsmann è diventato l’obiettivo numero 1 del presidente del Tottenham, Daniel Levy per la panchina lasciata da Antonio Conte. Secondo il Daily Mail, però, la concorrenza per l’ex tecnico del Bayern Monaco non manca. Su di lui ci sono infatti anche Real Madrid (si continua a parlare di Ancelotti futuro ct del Brasile) e Chelsea (Potter finora non ha convinto). Per questo Levy inizia anche a stilare l’elenco delle alternative. Piacciono anche l’italiano Roberto De Zerbi che sta facendo bene al Brighton, senza dimenticare tanti altri candidati che rispondono ai nomi di Luis Enrique, Marco Silva, Steve Cooper, Thomas Frank, Sergio Conceicao, Oliver Glasner e Ange Postecoglou. Infine i tifosi e, secondo la stampa inglese anche parte della squadra, sarebbe felice di riaccogliere ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Julianè diventato l’obiettivo numero 1 del presidente del, Daniel Levy per la panchina lasciata da Antonio Conte. Secondo il Daily Mail, però, laper l’ex tecnico del Bayern Monaco non manca. Su di lui ci sono infatti anche(si continua a parlare di Ancelotti futuro ct del Brasile) e(Potter finora non ha convinto). Per questo Levy inizia anche a stilare l’elenco delle alternative. Piacciono anche l’italiano Roberto De Zerbi che sta facendo bene al Brighton, senza dimenticare tanti altri candidati che rispondono ai nomi di Luis Enrique, Marco Silva, Steve Cooper, Thomas Frank, Sergio Conceicao, Oliver Glasner e Ange Postecoglou. Infine i tifosi e, secondo la stampa inglese anche parte della squadra, sarebbe felice di riaccogliere ...

