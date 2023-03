"Questo sistema collettivo - spiega Silvia, responsabile Sostenibilità diItaliana - rappresenta per noi diun progetto molto importante in quanto tassello fondamentale del ...Presente, per festeggiare l'importante compleanno, anche Silvia, Responsabile Sostenibilità diItaliana: "Questo sistema collettivo rappresenta per noi un progetto molto importante ..."Questo sistema collettivo - spiega Silvia, responsabile sostenibilità diItalia - rappresenta per noi un progetto molto importante. In, infatti, sosteniamo un modello di ...

Totaro (Nespresso): "In 6 anni recuperate 7 t di capsule esauste" Il Tirreno

Sono le parole di Silvia Totaro, Sustainability&Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana, nel giorno del sesto anniversario del primo progetto di Nespresso per il recupero e il ..."Questo sistema collettivo - ha raccontato Silvia Totaro, Responsabile Sostenibilità di Nespresso Italia - rappresenta per noi un progetto molto importante, in quanto tassello fondamentale del nostro ...