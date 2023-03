Torta 12 cucchiai light | alta | soffice e con solo 160 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 marzo 2023) Oggi voglio mostrarvi come realizzare questadal sapore delicato, perfetta sia a colazione che a merenda. Per realizzarla occorreranno basteranno pochissimi minuti e sarà facile da realizzare in quanto non vi sono passaggi particolarmente complicati. Il suo procedimento oltre che semplice è anche veloce in quanto con un sempliceo si è in grado di selezionare il peso giusto degli ingredienti principali. E se realizzata con la stevia, oppure l’eritritolo ha160 calorie a fetta.12: ingredienti. Gli ingredienti per preparare l’impasto da dividere in 12 fette sono: 12di zucchero o eritritolo, oppure 6di dolcificante stevia 12di farina 10 gr di lievito per dolci ½ succo di limone 12 ...