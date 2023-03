Torneo di Viareggio, Benevento rimontato ed eliminato (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi interrompe agli ottavi di finale il sogno del Benevento al Torneo di Viareggio. Dopo aver superato il girone eliminatorio alle spalle dell’Empoli, i giallorossini sono stati superati in rimonta 2-1 dalla Rappresentativa LND sul manto in erba sintetica del campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore. E’ accaduto tutto nella ripresa, quando la sfida si è infiammata. Dopo due minuti era stato il Benevento a portarsi in vantaggio con Pellegrino, bravo ad approfittare di uno svarione difensivo avversario e a indirizzare momentaneamente il match sui binari giusti. Gli uomini di Giannichedda sono però stati bravi a reagire andando a segno due volte nel giro di quattro minuti, tra il 17? e il 21?. Di Opoola e Giacchino (su rigore) le reti che hanno ribaltato il match spezzando ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi interrompe agli ottavi di finale il sogno delaldi. Dopo aver superato il gironerio alle spalle dell’Empoli, i giallorossini sono stati superati in rimonta 2-1 dalla Rappresentativa LND sul manto in erba sintetica del campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore. E’ accaduto tutto nella ripresa, quando la sfida si è infiammata. Dopo due minuti era stato ila portarsi in vantaggio con Pellegrino, bravo ad approfittare di uno svarione difensivo avversario e a indirizzare momentaneamente il match sui binari giusti. Gli uomini di Giannichedda sono però stati bravi a reagire andando a segno due volte nel giro di quattro minuti, tra il 17? e il 21?. Di Opoola e Giacchino (su rigore) le reti che hanno ribaltato il match spezzando ...

