Tornano a Pompei gli Incontri di Valore di Nicola Ruocco | primo appuntamento con Stefania Craxi

(Di martedì 28 marzo 2023) Riparte giovedì 13 aprile conla kermesse “Glidi” giunta alla sua IV edizione lanciata e condotta da. Teatro dell’iniziativa sempre l’hotel Habita79 di. Tra gliin programma quelli con il regista Enrico Vanzina, il ministro Carlo Nordio, il giornalista Alessandro Barbano. Il programma del nuovo ciclo di appuntamenti (che ha per slogan “Costruire, condividendo valori“) sarà presentato dallo stessomartedì 4 aprile all’Hotel Habita 79. A seguire vi sarà l’inaugurazione della mostra delll’artista Maurizio L’altrella, (in collaborazione con la Ticinese Art Gallery). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BRINDISI - Le Uova di Pasqua dell'AIL a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici. Queste dallo scorso anno sono ... 25 e 26 Marzo Villa Castelli (Vico" c/o Chiesa di San ...... 25 e 26 Marzo a Brindisi e nei centri della provincia Le Uova di Pasqua dell'AIL a ... 25 e 26 Marzo Villa Castelli (Vico- c/o Chiesa di San Vincenzo De Paoli) - 26 Marzo Per ...

Teatro dell'iniziativa sempre l'hotel Habita79 di Pompei. Tra gli incontri in programma quelli con il regista Enrico Vanzina, il ministro Carlo Nordio, il giornalista Alessandro Barbano. Il programma ...