Torna a casa in anticipo e trova il set di un film a luci rosse: “C’erano almeno 20 persone” (Di martedì 28 marzo 2023) È Tornato a casa e ha scoperto che l’appartamento in cui abita era stato adibito a set di un film a luci rosse, ma a sua insaputa. È quello che è accaduto a un trentacinquenne, che abita in zona Dragona, borgata romana che si trova tra Ostia e Acilia. Nel pomeriggio del 20 novembre dello scorso anno l’uomo era rientrato in anticipo dal lavoro. Nella casa in via Giuseppe Marra, che aveva affittato da qualche mese, aveva trovato una ventina di persone, insieme al proprietario (che aveva conservato una copia delle chiavi per casi di “emergenza”), che si aggiravano tra sala, cucina e camera da letto. Difficile fraintendere l’accaduto, visto che molti degli individui presenti erano svestiti o in atteggiamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Èto ae ha scoperto che l’appartamento in cui abita era stato adibito a set di un, ma a sua insaputa. È quello che è accaduto a un trentacinquenne, che abita in zona Dragona, borgata romana che sitra Ostia e Acilia. Nel pomeriggio del 20 novembre dello scorso anno l’uomo era rientrato indal lavoro. Nellain via Giuseppe Marra, che aveva affittato da qualche mese, avevato una ventina di, insieme al proprietario (che aveva conservato una copia delle chiavi per casi di “emergenza”), che si aggiravano tra sala, cucina e camera da letto. Difficile fraintendere l’accaduto, visto che molti degli individui presenti erano svestiti o in atteggiamenti ...

