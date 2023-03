Torna a casa dal lavoro e si ritrova sul set di un film porno: «Almeno in 20 tra uomini e donne» (Di martedì 28 marzo 2023) Torna a casa dal lavoro in anticipo e si trova in un set a luci rosse. È accaduto lo scorso 20 novembre a un uomo che abita a Dragona, tra Ostia e Acilia. Un 35enne affitta un appartamento in zona e con il padrone di casa non ci sono problemi. Fino al giorno in cui, racconta Il Messaggero, a causa di un imprevisto rincasa con un certo anticipo. E trova una ventina di persone che girano per l’appartamento insieme al proprietario, che ha conservato una copia delle chiavi. Molte sono nude, altre sono intente a riprendere scene osé. L’affittuario prova a chiedere spiegazioni e finisce per litigare con il proprietario. A quel punto chiama la polizia. Il caso finisce in procura a Roma. Il reato ipotizzabile dovrebbe essere la violazione di domicilio. Ma, per il momento, sul tavolo del pm Francesco ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023)dalin anticipo e si trova in un set a luci rosse. È accaduto lo scorso 20 novembre a un uomo che abita a Dragona, tra Ostia e Acilia. Un 35enne affitta un appartamento in zona e con il padrone dinon ci sono problemi. Fino al giorno in cui, racconta Il Messaggero, a causa di un imprevisto rincon un certo anticipo. E trova una ventina di persone che girano per l’appartamento insieme al proprietario, che ha conservato una copia delle chiavi. Molte sono nude, altre sono intente a riprendere scene osé. L’affittuario prova a chiedere spiegazioni e finisce per litigare con il proprietario. A quel punto chiama la polizia. Il caso finisce in procura a Roma. Il reato ipotizzabile dovrebbe essere la violazione di domicilio. Ma, per il momento, sul tavolo del pm Francesco ...

