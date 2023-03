Torino, le conferma dei titolari per convincere Juric (Di martedì 28 marzo 2023) Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Torino verrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Torino verrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati e Cairo potrebbero confermare lo zoccolo duro della squadra per cercare di ammorbidire il tecnico in vista della sua decisione di sedersi o meno sulla panchina granata nella prossima stagione. In confermati? Da Milinkovic Savic a Buongiorno, Schuurs e Sanabria oltre a Ilic, Ricci e Singo. Questi e non solo i ragazzi che la società vuole tenere per il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il futuro di Ivansulla panchina delverrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo Il futuro di Ivansulla panchina delverrà sciolto con ogni probabilità a fine aprile, ma la società ha un piano per convincerlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati e Cairo potrebberore lo zoccolo duro della squadra per cercare di ammorbidire il tecnico in vista della sua decisione di sedersi o meno sulla panchina granata nella prossima stagione. Inti? Da Milinkovic Savic a Buongiorno, Schuurs e Sanabria oltre a Ilic, Ricci e Singo. Questi e non solo i ragazzi che la società vuole tenere per il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Sul palco vi scioccheremo". Soliti Idioti, sempre cattivi ... dopo aver annunciato una tournèe che inizia il 7 aprile al Teatro Colosseo di Torino, si sono ... "C'è stato un riavvicinamento umano", conferma Biggio senza dilungarsi troppo su quella volta che, dopo ... Carrozzeria di Alpignano smontava auto rubate per rivendere parti di ricambio, 5 arrestati A conferma della bontà della ricostruzione investigativa al termine delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari di Torino, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica che aveva ... Figli di coppie omogenitoriali, da Torino a Napoli: continua il pressing dei sindaci per la trascrizione. Scontro col governo Da Torino a Napoli, continua il pressing dei sindaci in favore ... La circolare dl ministro Piantedosi delle scorse settimane che conferma il no alle trascrizioni degli atti di nascita di figli di ...