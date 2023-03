Tiro a volo: Pittini vince nello skeet maschile a Larnaca (Di martedì 28 marzo 2023) Erik Pittini ha concluso in testa alla classifica la prova di skeet maschile nella tappa di Larnaca, valevole per la Coppa del Mondo di Tiro a volo. Per l’azzurrro una grande prova sia nel ranking match, concluso con il punteggio di 29/30, che nella finalissima, dov’è arrivato lo score di 38/40. La migliore italiana nella prova di skeet femminile è stata invece Chiara Di Marziantonio, che ha terminato la sua corsa in semifinale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Erikha concluso in testa alla classifica la prova dinella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo di. Per l’azzurrro una grande prova sia nel ranking match, concluso con il punteggio di 29/30, che nella finalissima, dov’è arrivato lo score di 38/40. La migliore italiana nella prova difemminile è stata invece Chiara Di Marziantonio, che ha terminato la sua corsa in semifinale. SportFace.

