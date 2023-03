TikTok nega accesso dati alla Cina: “Non abbiamo mai visto alcuna prova” (Di martedì 28 marzo 2023) L’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha negato che la Cina abbia accesso ai dati degli utenti dell’app, affermando di non aver mai visto alcuna prova che lo dimostri. Chew ha sottolineato che la sicurezza è la priorità dell’azienda e che non vendono dati ai broker. Durante la sua audizione al Congresso americano, il CEO di TikTok ha affermato che l’app non sarà influenzata da alcun governo e che sono impegnati alla trasparenza. La Commissione ha attaccato duramente il CEO di TikTok durante l’audizione, sostenendo che la piattaforma dovrebbe essere vietata negli Stati Uniti. La parlamentare repubblicana Cathy McMorris Rodgers ha sottolineato che gli americani meritano di ... Leggi su influencertoday (Di martedì 28 marzo 2023) L’amministratore delegato di, Shou Zi Chew, hato che laabbiaaidegli utenti dell’app, affermando di non aver maiche lo dimostri. Chew ha sottolineato che la sicurezza è la priorità dell’azienda e che non vendonoai broker. Durante la sua audizione al Congresso americano, il CEO diha affermato che l’app non sarà influenzata da alcun governo e che sono impegnatitrasparenza. La Commissione ha attaccato duramente il CEO didurante l’audizione, sostenendo che la piattaforma dovrebbe essere vietata negli Stati Uniti. La parlamentare repubblicana Cathy McMorris Rodgers ha sottolineato che gli americani meritano di ...

