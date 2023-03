"Ti punta la gamba e...": Marc Marquez, la drammatica profezia di Valentino Rossi (nel 2018) (Di martedì 28 marzo 2023) Un incidente che ha lasciato strascichi e polemiche. La follia di Marc Marquez nel via di gara di Portimao — il povero Miguel Oliveira centrato e fatto cadere dopo una staccata senza senso in curva 3 — ha indignato diversi protagonisti del Mondiale. A partire dal pilota di casa: "Marquez si è lanciato da troppo lontano, era oltre il limite, non c'è altro da dire: ha evitato Martin, ma in questo modo ha centrato me. Problema tecnico alla moto di Marquez? Non credo, perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima. Mi sono reso conto soltanto adesso della dinamica dell'incidente, dopo aver guardato il replay. È stato strano. Ho un po' di dolore alla gamba destra, ma non ho niente di rotto, è una notizia abbastanza positiva considerando la botta che ho preso”. Lo spagnolo invece si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Un incidente che ha lasciato strascichi e polemiche. La follia dinel via di gara di Portimao — il povero Miguel Oliveira centrato e fatto cadere dopo una staccata senza senso in curva 3 — ha indignato diversi protagonisti del Mondiale. A partire dal pilota di casa: "si è lanciato da troppo lontano, era oltre il limite, non c'è altro da dire: ha evitato Martin, ma in questo modo ha centrato me. Problema tecnico alla moto di? Non credo, perché quando un pilota ha un problema al freno, allora frena prima. Mi sono reso conto soltanto adesso della dinamica dell'incidente, dopo aver guardato il replay. È stato strano. Ho un po' di dolore alladestra, ma non ho niente di rotto, è una notizia abbastanza positiva considerando la botta che ho preso”. Lo spagnolo invece si è ...

