The White Lotus | rivelata la location della terza stagione con un colpo di scena!

(Di martedì 28 marzo 2023) È stataladi The, ma con undiLe prime due stagioni del black humor drama di grande successo del creatore Mikehanno seguito le vite intricate e intrecciate di un gruppo di dipendenti e di ricchi vacanzieri che soggiornano presso la catena di resort di lusso, con la primaambientata alle Hawaii e la seconda qui in Italia, in Sicilia. Dopo lo sconvolgente finale2, sono state fatte molte speculazioni su come si svolgerà il prossimo capitoloserie. The: dove sarà ambientata la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orgoglionerd : The White Lotus: rivelata la location della terza stagione - _tacchiaspillo : RT @SkyTG24: The White Lotus, la terza stagione sarà probabilmente girata in Thailandia - SkyTG24 : The White Lotus, la terza stagione sarà probabilmente girata in Thailandia - bastiancvntrary : RT @MarioManca: #TheWhiteLotus 3 sarà in Thailandia. Ecco cosa sappiamo: - comingsoonit : #TheWhiteLotus vola in Asia per la terza stagione, precisamente in Thailandia. Dopo denaro e sesso, il focus sarà s… -

VOTA PER I CIAK D'ORO In queste ore il magazine statunitense Variety riporta in esclusiva che la terza stagione della serie televisivaLotus sarà probabilmente girata in Thailandia. L'hanno riferito alla celebre rivista americana diverse fonti vicino alla produzione. Poiché le prime due stagioni diLotus di Mike ...... è quanto sostiene un nuovo report della società di consulenza specializzataSpace Strategy, ... Il documento, intitolatoFuture of European Renewable Energy, riunisce i dati in una valutazione ...Variety ha svelato l'ambientazione della prossima stagione diLotus, l'acclamata e seguitissima serie HBO con Jennifer ...

The White Lotus 3 sarà in Thailandia. Ecco cosa sappiamo Vanity Fair Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In queste ore il magazine statunitense Variety riporta in esclusiva che la terza stagione della serie televisiva The White Lotus sarà probabilmente girata in Thailandia. L'hanno riferito alla celebre ...