The White Lotus 3 sarà in Thailandia Ecco cosa sappiamo

La stagione 3 diLotus sarà ambientata in Thailandia , in un nuovo hotel lussuoso. LEGGI: Jennifer Coolidge contro i Kaiju, in un servizio fotografico diretto dai Daniels LEGGI: HBO: Casey Bloys conosce i ...Se nella prima stagione diLotus il personaggio di Connie Britton, la guru - imprenditrice ramo lifestyle, sembrava del tutto ispirato a Paltrow, ecco: questo è esattamente lo spin - off ...Dopo due stagioni di successo, Mikeè al lavoro sulla Stagione 3 diLotus , acclamata serie antologica di HBO che all fine dello scorso anno ha raccolto non solo il plauso di critica e pubblico, ma anche diversi riconoscimenti durante la stagione dei premi. ...

The White Lotus: la stagione 3 sarà ambientata in Thailandia BadTaste.it Cinema

Il creatore Mike White vola in Asia per il terzo capitolo della premiatissima serie antologica ambientata in un resort di lusso: ecco le nuove anticipazioni. Si era parlato tanto di Asia già subito ...I resort Four Seasons della Thailandia, di fatto, sono distribuiti tra città, campagna, giungla e spiaggia, offrendo a White un’ampia gamma di ambientazioni con cui giocare, specialmente per una ...