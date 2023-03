The White Lotus 3: ecco dove sarà ambientato (Di martedì 28 marzo 2023) Varuety rivela l'ambientazione dei nuovi episodi di The White Lotus, ecco dove si recheranno i vacanzieri in cerca di emozioni nella terza stagione dell'acclamata serie HBO. Svelata la misteriosa location di The White Lotus 3. La terza stagione dell'acclamata serie HBO sarà ambientata in Thailandia, come rivela Variety. Le prime due stagioni della serie creata da Mike White sono state ambientate, rispettivamente, presso il Four Seasons alle Hawaii e in Italy. A quanto pare i nuovi episodi di The White Lotus, condurranno il ricco cast in una delle lussuose proprietà thailandesi del Four Season, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Golden Triangle. I resort Four Seasons della Thailandia sono sparsi in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) Varuety rivela l'ambientazione dei nuovi episodi di Thesi recheranno i vacanzieri in cerca di emozioni nella terza stagione dell'acclamata serie HBO. Svelata la misteriosa location di The3. La terza stagione dell'acclamata serie HBOambientata in Thailandia, come rivela Variety. Le prime due stagioni della serie creata da Mikesono state ambientate, rispettivamente, presso il Four Seasons alle Hawaii e in Italy. A quanto pare i nuovi episodi di The, condurranno il ricco cast in una delle lussuose proprietà thailandesi del Four Season, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Golden Triangle. I resort Four Seasons della Thailandia sono sparsi in ...

The White Lotus: La stagione 3 sarà ambientata in Thailandia Si era parlato tanto di Asia già subito dopo la fine della seconda stagione di The White Lotus e ora sembra confermato: la terza stagione della serie antologica di Mike White , vincitrice di ben 10 Emmy, sarà ambientata in Thailandia . Lo svela Variety citando diverse fonti ... The White Lotus: la stagione 3 sarà ambientata in Thailandia La stagione 3 di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia , in un nuovo hotel lussuoso.