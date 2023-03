“The New Chic”, la collezione Motivi primavera/estate 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) Motivi presenta The New Chic, una collezione di capi elevati ed eleganti per le occasioni speciali, per gli eventi più attesi, per i momenti importanti. Un guardaroba completo e versatile, scandito da abiti mini, midi e lunghi, tailleur sofisticati, completi sartoriali, camicie fluide e bluse delicate. La ricerca sui tessuti e sulle silhouette caratterizza una nuova visione dell’eleganza, moderna, leggera e preziosa, tradotta negli effetti scintillanti del lurex e nei bagliori del raso, nel tocco impalpabile dello chiffon e nella freschezza sottile del cotone. Lo studio dei colori svela una palette di nuance neutre e naturali come il bianco, il sabbia e il beige, riflesse sulle maglie in chiffon con collo pussy-bow, sui tailleur pantalone, sui coordinati in bouclé, sulle camicie in raso e sui lunghi abiti con scolli a V e profili di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 marzo 2023)presenta The New, unadi capi elevati ed eleganti per le occasioni speciali, per gli eventi più attesi, per i momenti importanti. Un guardaroba completo e versatile, scandito da abiti mini, midi e lunghi, tailleur sofisticati, completi sartoriali, camicie fluide e bluse delicate. La ricerca sui tessuti e sulle silhouette caratterizza una nuova visione dell’eleganza, moderna, leggera e preziosa, tradotta negli effetti scintillanti del lurex e nei bagliori del raso, nel tocco impalpabile dello chiffon e nella freschezza sottile del cotone. Lo studio dei colori svela una palette di nuance neutre e naturali come il bianco, il sabbia e il beige, riflesse sulle maglie in chiffon con collo pussy-bow, sui tailleur pantalone, sui coordinati in bouclé, sulle camicie in raso e sui lunghi abiti con scolli a V e profili di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichaelWarbur17 : LUCIANO PAVAROTTI ‘NESSUN DORMA’ (The Lincoln Center - New York, 1979) - ANI : Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new International Telecommunication Union (ITU) Area office and Innova… - putino : Il summit tra Vladimir Putin e Xi Jinping si è concluso senza progressi significativi su questioni chiave, incluso… - 0zen_ : Pedro Pascal is the new Resilienza e ha rotto il cazzo uguale. Andava detto. - Lopinionista : “The New Chic”, la collezione Motivi primavera/estate 2023 -