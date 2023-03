The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom svela 10 minuti di gameplay (Di martedì 28 marzo 2023) Eiji Aonuma ha appena mostrato dieci minuti di gameplay ininterrotto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ve li riassumiamo qui C’è voluto del tempo, ma finalmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è mostrato in dieci minuti ininterrotti di puro gameplay. A farci da Virgilio (e a ringraziarci per la pazienza con cui abbiamo accompagnato il gioco in fase gold) è stato Eiji Aonuma, che da anni ormai cura la saga. L’interfaccia, congetture a parte, è pressoché identica, ma la minimappa presenta qualche ritocco. Dalle isole celesti sospese in aria cadono degli oggetti: sono le piattaforme sulle quali risaliremo con il Reverto, nuovo potere Sheikah di Link con cui ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 marzo 2023) Eiji Aonuma ha appena mostrato diecidiininterrotto di Theofof the, ve li riassumiamo qui C’è voluto del tempo, ma finalmente Theofof thesi è mostrato in dieciininterrotti di puro. A farci da Virgilio (e a ringraziarci per la pazienza con cui abbiamo accompagnato il gioco in fase gold) è stato Eiji Aonuma, che da anni ormai cura la saga. L’interfaccia, congetture a parte, è pressoché identica, ma la minimappa presenta qualche ritocco. Dalle isole celesti sospese in aria cadono degli oggetti: sono le piattaforme sulle quali risaliremo con il Reverto, nuovo potere Sheikah di Link con cui ...

