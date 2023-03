The Last of Us, Bella Ramsey: "Da piccola mi dissero che non avevo l'aspetto giusto per Hollywood" (Di martedì 28 marzo 2023) L'inglese Bella Ramsey, interprete di Ellie in The Last of Us ha voluto ricordare il suo difficile esordio, quando nessuno sembrava darle fiducia per via del suo aspetto. Dopo Il trono di spade, Bella Ramsey ha nuovamente zittito i critici con la sua interpretazione nei panni della giovane Ellie in The Last of Us, adattamento televisivo del celebre videogame targato Naughty Dog. I suoi inizi di carriera, però, non sono stati per niente facili. In una recente intervista, infatti, la giovane attrice ha dichiarato di essere stata criticata per via del suo aspetto. "Ricordo perfettamente che in una delle mie prime audizioni il regista mi disse che le ero piaciuta, ma non poteva darmi la parte perché non avevo il look da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'inglese, interprete di Ellie in Theof Us ha voluto ricordare il suo difficile esordio, quando nessuno sembrava darle fiducia per via del suo. Dopo Il trono di spade,ha nuovamente zittito i critici con la sua interpretazione nei panni della giovane Ellie in Theof Us, adattamento televisivo del celebre videogame targato Naughty Dog. I suoi inizi di carriera, però, non sono stati per niente facili. In una recente intervista, infatti, la giovane attrice ha dichiarato di essere stata criticata per via del suo. "Ricordo perfettamente che in una delle mie prime audizioni il regista mi disse che le ero piaciuta, ma non poteva darmi la parte perché nonil look da ...

