Thailandia | bruciano i campi | nord soffoca per inquinamento

Il nord dellaè da giorni in piena emergenza inquinamento da polveri sottili, causate in gran parte dalla bruciatura stagionale dei campi di zucchero e riso, una pratica in teoria illegale ma largamente ...Il nord dellaè da giorni in piena emergenza inquinamento da polveri sottili, causate in gran parte dalla bruciatura stagionale dei campi di zucchero e riso, una pratica in teoria illegale ma largamente ...

(ANSA) - BANGKOK, 28 MAR - Il nord della Thailandia è da giorni in piena emergenza inquinamento ... ossia impedendo agli agricoltori di bruciare i campi per risparmiare sui costi. In vista delle ...