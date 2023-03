Terroristi rossi | figlio vittima | “Offesa e presa in giro della Francia”

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non avevo molta fiducia sull’esito di questa decisione da parteCassazione francese. Inc’è stata una politicizzazione, una strumentalizzazione politica per tutelare chi ormai vive là da decenni”. Così all’Adnkronos Cristian Iosa,di Antonio Iosa, ex esponenteDc gambizzato dalle Brigate Rosse a Milano il primo aprile 1980, dopo il ‘no’Corte di Cassazione francese all’estradizione dei 10 ex’ italiani. La Cassazione, pronunciando il suo ‘no’, ha richiamato la decisioneCorte d’Appello, che nel 2022 si è pronunciata sfavorevolmente sull’estradizione ritenendo che diversi ricorrenti siano stati giudicati in contumacia, dunque senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DelgadoSveva : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… - Ile2S : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… - cocchi2a : RT @LaNotiziaTweet: La Cassazione francese ha respinto la richiesta di estradizione di dieci latitanti italiani. Sono tutti ex terroristi r… - ilgiornale : La #Cassazione francese ha confermato il rifiuto all'estradizione dei 10 terroristi rossi - ex #Br compresi - in It… - servidinessuno1 : @lenisa_agostino Mattarella ha già telefonato a culatton per insultarlo di questa vergogna? La Francia ospita, nutr… -

- La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione di dieci exdegli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte ...Nessuna sorpresa dalla Cassazione francese, ma fa indignare parecchio la conferma del rifiuto all'estradizione dei 10 exitaliani degli anni di Piombo in Italia. Lo schiaffo delle toghe al nostro Paese è stato comprensibilmente preso con grande irritazione e sconcerto sia da parte dei parenti delle ...Il tribunale francese ha confermato il no alle richieste di Roma: 'Il parere sfavorevole è definitivo', scrivono i giudici chiamati a verificare la posizione dei dieci italiani, in gran parte ...

La Francia rifiuta di consegnarci gli ex terroristi rossi Nicola Porro

Così all'Adnkronos Cristian Iosa, figlio di Antonio Iosa, ex esponente della Dc gambizzato dalle Brigate Rosse a Milano il primo aprile 1980, dopo il ‘no’ della Corte di Cassazione francese ...Roberto Della Rocca, presidente Aiviter (associazione vittime del terrorismo), commenta così all'Adnkronos il no della Corte di Cassazione francese all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani ...