Terroristi rossi, ass. vittime: "Vergognoso, non ce lo aspettavamo" (Di martedì 28 marzo 2023) "E' una vergogna, come si fa dopo tanto tempo a gettare un colpo di spugna su una vicenda che ha riguardato tante persone uccise e ferite gravemente?". Roberto Della Rocca, presidente Aiviter (... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) "E' una vergogna, come si fa dopo tanto tempo a gettare un colpo di spugna su una vicenda che ha riguardato tante persone uccise e ferite gravemente?". Roberto Della Rocca, presidente Aiviter (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - supermario622 : RT @SecolodItalia1: I familiari delle vittime dei terroristi rossi: “Presi in giro dalla Francia, molti di noi cresciuti senza un padre” ht… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: La #Francia nega l'estradizione chiesta dall'#Italia per i #terroristi #rossi. Non si prendono i #migranti. E non ci r… - ChiodiDonatella : La #Francia nega l'estradizione chiesta dall'#Italia per i #terroristi #rossi. Non si prendono i #migranti. E non c… - giancaneva : @fabfazio @repubblica Adoperati verso il tuo amico Macron nel far espellere i terroristi Rossi e riportarli in Italia. -