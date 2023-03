Terrorismo | sventato attentato in Belgio

(Di martedì 28 marzo 2023) Questa mattina l'ufficio del procuratore federale di Bruxelles ha reso noto «che la polizia ha arrestato otto persone sospettate di essere pronte a commettere un attacco terroristico in» Perquisizioni sono state condotte nella tarda serata di lunedì in abitazioni a Bruxelles, ad Anversa e nella città di confine di Eupen. Separatamente, una fonte giudiziaria ha dichiarato all’AFP «che gli arrestati erano persone radicalizzate molto giovani sospettate di appartenere a un movimento jihadista» Nel dettaglio sono tre gli arrestati nell'ambito dell'indagine di un giudice istruttore di Bruxelles, altri cinque in simile indagine ad Anversa. «Ci sono collegamenti tra i due casi, ma ulteriori indagini dovranno rivelare fino a che punto i due casi sono intrecciati» ha riferito l'autorità giudiziaria. Almeno due dei coinvolti sono sospettati di aver preparato un attacco ...

