Terrorismo: giudice Salvini, 'decisione Francia è offensiva per le vittime' (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "È una decisione offensiva nei confronti delle vittime". Il giudice di Milano Guido Salvini, il quale si è occupato dei maggiori processi legati al Terrorismo in Italia, commenta così la decisione della Corte di Cassazione francese di negare l'estradizione per dieci ex terroristi. "L'estradizione avrebbe avuto il risultato simbolico, ma fortemente significativo sul piano etico, che i condannati fossero costretti a rientrare nel Paese da cui erano fuggiti dopo i loro crimini", spiega all'Adnkronos. "Non dubito che tutti da molto tempo abbiano abbandonato le scelte passate, ma non dimentichiamo che la giustizia italiana ha già dimostrato di essere perfettamente in grado di comprendere il distacco da queste scelte e, infatti, tutti gli ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "È unanei confronti delle". Ildi Milano Guido, il quale si è occupato dei maggiori processi legati alin Italia, commenta così ladella Corte di Cassazione francese di negare l'estradizione per dieci ex terroristi. "L'estradizione avrebbe avuto il risultato simbolico, ma fortemente significativo sul piano etico, che i condannati fossero costretti a rientrare nel Paese da cui erano fuggiti dopo i loro crimini", spiega all'Adnkronos. "Non dubito che tutti da molto tempo abbiano abbandonato le scelte passate, ma non dimentichiamo che la giustizia italiana ha già dimostrato di essere perfettamente in grado di comprendere il distacco da queste scelte e, infatti, tutti gli ormai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fckdraghi : @SicilianoSum Si parla di genitori in disaccordo, nel qual caso può decidere il giudice. Ed era già così prima. Vi… - BlondMan68 : Il giudice che presiede le cause legali di E. Jean Carroll contro Donald Trump per stupro e diffamazione ha imposto… - giudice_flora : RT @Gabriel23322863: È cominciata l'opera di terrorismo psicologico su una eventuale scomparsa dell'acqua. Basta un disegnino per smentirli… - elisabettap38 : RT @Moonlightshad1: Anche su questo tutti zitti. Il tricolore sulla bara dell’assassino di un giudice e tutto va bene. Se po’ fffa’. #stato… - mariandres2014 : RT @Moonlightshad1: Anche su questo tutti zitti. Il tricolore sulla bara dell’assassino di un giudice e tutto va bene. Se po’ fffa’. #stato… -