Terremoto oggi in Giappone | sisma di magnitudo 6 1

(Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stato registrato oggi nel nord est del Giappone con epicentro nella provincia di Aomori. Lo rende noto l'Agenzia meteorologica Giapponese, spiegando che il sisma è stato avvertito in alcune province di Hokkaido, Aomori e Iwate. "Il Terremoto ha avuto origine al largo della costa orientale di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri", ha aggiunto l'Agenzia. L'US Geological Survey ha confermato l'evento sismico, riferendo che un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione di Hokkaido in Giappone.

