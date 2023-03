Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.1 nel Nordest (Di martedì 28 marzo 2023) scossa di Terremoto 6.1 nel Nordest del Giappone, i funzionari della prefettura di Aomori invitano alla cautela in vista di possibili altri fenomeni sismici nel breve periodo. Terremoto Giappone Registrata scossa di Terremoto in Giappone di magnitudo 6.1 vicino alla prefettura di Aomori, nel Nordest del Paese. Secondo l’agenzia meteorologica Giapponese, la scossa ha avuto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)di6.1 neldel, i funzionari della prefettura di Aomori invitano alla cautela in vista di possibili altri fenomeni sismici nel breve periodo.Registratadiindi6.1 vicino alla prefettura di Aomori, neldel Paese. Secondo l’agenzia meteorologicase, laha avuto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patrizia_fonda : RT @italiagiappone: Un #terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stato registrato oggi nel nord est del #Giappone con epicentro nel… - italiagiappone : Un #terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stato registrato oggi nel nord est del #Giappone con epicentro… - domenicosabell1 : Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 6.1 - marisavillani : RT @SkyTG24: Terremoto in Giappone oggi, violenta scossa di magnitudo 6.2 - KinmenQuemoy : Terremoto oggi in Giappone, sisma di magnitudo 6.1 -