Terremoto a Campobasso | avvertito anche in Campania

SANT'ELIA A PIANISI - Una nuova scossa diè stata registrata alle ore 2:20 di questa notte in Molise, non lontano dal confine con la ...ed epicentro a 4 km da Sant'Elia a Pianisi () ...Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:20 in Molise, non lontano dal confine con la ...a 17 chilometri di profondità ed epicentro a 4 km da Sant'Elia a Pianisi () e ...in Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, Foto @OpenStreetMap Contributorsin Molise oggi, martedì 28 marzo 2023, scossa M 3.1 in provincia di. L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa didi magnitudo 3.1 in ...

Roma, 29 marzo 2023 - Paura in Molise per una scossa di terremoto di magnitudo di 4.6. L'epicentro a due chilomentri da Montagano, in provincia di Campobasso, ma il sisma è stato chiaramente udito ...Un scossa di magnitudo stimata tra 4.6 e 5.1 è stata registrata in provincia di Campobasso, in Molise. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Pugli ...