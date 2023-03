Terra e polvere, recensione: un film intimista che ha il passo lento e cadenzato delle colture (Di martedì 28 marzo 2023) La recensione di Terra e polvere, il sesto lungometraggio del regista Li Ruijun presentato al Festival di Berlino dello scorso anno: un film che si prende tutto il suo tempo e che respira lentamente, forse anche troppo Dopo la presentazione al Festival di Berlino 2022 e l’enorme successo in patria, con conseguente censura da parte del governo cinese, arriva anche da noi Terra e polvere di Li Ruijun, una storia che fa della semplicità (almeno nell’intreccio) e del realismo totale le sue cifre distintive. Una pellicola non per tutti probabilmente, che richiede molta pazienza e attenzione per essere goduta appieno. Due rinnegati Nella provincia cinese del Gaotai la vita scorre lenta e tranquilla, tra la coltivazione dei campi e l’allevamento del bestiame. Qui vivono Guiying (Hai Qing) e ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Ladi, il sesto lungometraggio del regista Li Ruijun presentato al Festival di Berlino dello scorso anno: unche si prende tutto il suo tempo e che respira lentamente, forse anche troppo Dopo la presentazione al Festival di Berlino 2022 e l’enorme successo in patria, con conseguente censura da parte del governo cinese, arriva anche da noidi Li Ruijun, una storia che fa della semplicità (almeno nell’intreccio) e del realismo totale le sue cifre distintive. Una pellicola non per tutti probabilmente, che richiede molta pazienza e attenzione per essere goduta appieno. Due rinnegati Nella provincia cinese del Gaotai la vita scorre lenta e tranquilla, tra la coltivazione dei campi e l’allevamento del bestiame. Qui vivono Guiying (Hai Qing) e ...

