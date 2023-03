Terra amara, spoiler: Müjgan scompare, Yilmaz disperato (Di martedì 28 marzo 2023) Müjgan Hekimo?lu perderà completamente la testa nel corso delle prossime puntate di Terra amara. La dottoressa, ormai accecata dalla gelosia nei confronti di Zuleyha Altun, stando agli spoiler, capirà di non avere più alcuna possibilità di rimettere in piedi il suo matrimonio con Yilmaz e compirà un gesto inaspettato. Tutto partirà quando Müjgan crederà che il marito e la Altun stiano portando avanti una relazione segreta e li filmerà mentre si abbracciano teneramente. In realtà, i due si incontreranno per parlare della morte di Ercüment Akman di cui è responsabile Yilmaz e tra loro non accadrà nulla di compromettente, né Zuleyha tradirà il marito. Demir, però, dopo aver visionato il filmato che gli invierà Müjgan, andrà su tutte le furie e porterà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 marzo 2023)Hekimo?lu perderà completamente la testa nel corso delle prossime puntate di. La dottoressa, ormai accecata dalla gelosia nei confronti di Zuleyha Altun, stando agli, capirà di non avere più alcuna possibilità di rimettere in piedi il suo matrimonio cone compirà un gesto inaspettato. Tutto partirà quandocrederà che il marito e la Altun stiano portando avanti una relazione segreta e li filmerà mentre si abbracciano teneramente. In realtà, i due si incontreranno per parlare della morte di Ercüment Akman di cui è responsabilee tra loro non accadrà nulla di compromettente, né Zuleyha tradirà il marito. Demir, però, dopo aver visionato il filmato che gli invierà, andrà su tutte le furie e porterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... POPCORNTVit : Terra Amara, le anticipazioni del 29 marzo: Cetin dichiara il suo amore a Gulten - redazionetvsoap : Non scappa più, ma le cose non sono destinate a migliorare. Ecco i prossimi sviluppi di #TerraAmara! - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan scatena il panico! - redazionetvsoap : Colpi di scena e intrighi a non finire in quel di Cukurova. Presto a rischiare brutto sarà il giovane romanticone d… - infoitcultura : Terra Amara, un dettaglio trascurato rivela il segreto del successo della serie TV più acclamata -