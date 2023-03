Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Aprile 2023 | Sermin e Hatip Diventano Amanti!

(Di martedì 28 marzo 2023)dal 10 al 14ottiene il perdono die i due finiscono per diventare amanti. Hunkar però lo viene a scoprire molto in fretta grazie a Saniye…prosegue e, nella settimana dal 10 al 14, al centro dell’attenzione ci saranno ancora una volta. I due, che prima erano soltanto alleati, inizieranno a diventare qualcosa di più dopo aver fatto pace a seguito della fuga di lei. Di conseguenza potrebbero esserci molte novità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo ...

Mujgan non vuole rinunciare alla chance di diventare madre e così intende partire per l'America, lasciando Yilmaz dopo aver compreso che lui è tuttora innamorato di Zuleyha. Gaffur viene declassato. Sermin e Hatip colti in flagrante nelle prossime puntate di Terra Amara, mentre Saniye si rende conto che c'è stato uno 'strano' furto! Vediamo dunque cosa accadrà dal 2 all'8 aprile.

Nella puntata di Terra Amara in onda il 29 marzo, alle 14.10, Mujgan fa una scelta importante: non abortirà e terrà il bambino. Tuttavia, la dottoressa non vuole vivere vicino a Yilmaz, dato che sa che Yilmaz è ancora innamorato di Zuleyha.