Teorema di Pasolini | perché in 4K Ultra HD è un film davvero imperdibile

(Di martedì 28 marzo 2023) Come sopravvive il cinema d’autore del passato? È da questa domanda che vogliamo partire,mai come in questi ultimi anni si è creato un paradosso che i più incalliti cinefili fanno fatica a comprendere. Le piattaforme streaming permettono di avere a disposizione un catalogo pressoché illimitato e sempre disponibile di, eppure sembra che il cinema (d’autore e non solo) del passato sia svanito. Al di là di qualchecult, per gli appassionati di cinema che cercano il recupero dei grandi autori, come Fellini o Rossellini o Bertolucci (giusto per rimanere limitati al campo italiano) sembrano non esserci alternative: comprare vecchi e compressi DVD che sicuramente non rappresentano lo standard di qualità attuale. In questo panorama desolante che non rappresenta solo uno scoglio per gli interessati, sorprende trovare rare ...