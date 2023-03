(Di martedì 28 marzo 2023) L'azzurra si è arresa in due set, per 6 - 3 6 - 0, alla kazaka Rybakina(STATI UNITI) - Martinasineidial "Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Miami. Trevisan si ferma nei quarti di finale - apicella57 : RT @InteBNLdItalia: ?? Quarti di finale al #MiamiOpen!! #Sinner sconfigge #Rublev 6-2 6-4: è tra i migliori 8 del Torneo!! #tennis | #IBI… - Ritaladygaga11 : RT @InteBNLdItalia: ?? Quarti di finale al #MiamiOpen!! #Sinner sconfigge #Rublev 6-2 6-4: è tra i migliori 8 del Torneo!! #tennis | #IBI… - sinneristi1 : RT @InteBNLdItalia: ?? Quarti di finale al #MiamiOpen!! #Sinner sconfigge #Rublev 6-2 6-4: è tra i migliori 8 del Torneo!! #tennis | #IBI… - sinneristi1 : RT @Newsinunclick: Un secco 6-2, 6-4, e Jannik Sinner continua il suo sogno a Miami. Il giovane azzurro, numero 10 delle classifiche mondi… -

Pochi rimpianti per Trevisan, presentatasi alda numero 24 al mondo e che, da lunedì prossimo, sarà a ridosso della top - 20....Trevisan si arrende in due set a Elena Rybakina e viene eliminata ai quarti di finale delWta 1000 di Miami 2023 . L'azzurra ha sfruttato il ritiro di Swiatek e ha giocato un granfin ...L'azzurra si è arresa in due set, per 6 - 3 6 - 0, alla kazaka Rybakina MIAMI (STATI UNITI) - Martina Trevisan si ferma nei quarti di finale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il ...

Un urlo nella notte, Sonego zittisce Miami e vola agli ottavi: Ho giocato una partita perfetta Sport Fanpage

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del torneo WTA Masters 1000 di Miami 2023 tra Martina Trevisan e Elena Rybakin ...L'azzurra si è arresa in due set, per 6-3 6-0, alla kazaka Rybakina MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Martina Trevisan si ferma nei quarti di finale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale ...