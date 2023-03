Tennis | Torneo Miami Rybakina raggiunge Trevisan ai quarti

(Di martedì 28 marzo 2023) La kazaka si è imposta in due set sulla belga Elise Mertens(STATI UNITI) - Sarà Elenaa sfidare Martinaaidi finale del "Open", terzo Wta 1000 stagionale (...

La kazaka si è imposta in due set sulla belga Elise Mertens MIAMI (STATI UNITI) - Sarà Elena Rybakina a sfidare Martina Trevisan ai quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale

Tennis, al via la “Sanremo Tennis Cup” torneo Challenger 125 Riviera24

La kazaka si è imposta in due set sulla belga Elise Mertens MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sarà Elena Rybakina a sfidare Martina Trevisan ai quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 ...Il 27enne torinese n.59 al mondo ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, n.14 della classifica Atp ...