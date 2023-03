Tennis, Rafa Nadal non conferma la sua presenza a Montecarlo: “Non so quando tornerò” (Di martedì 28 marzo 2023) L‘infortunio di Nadal non è di facile gestione, specialmente per la situazione delicata – da un punto di vista fisico – che sta passando lo spagnolo. Il tredici volte campione del Roland Garros deve recuperare da un problema al piede che lo sta tenendo lontano dai campi da qualche settimana. Eppure, qualche giorno fa, l’organizzatore ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) L‘infortunio dinon è di facile gestione, specialmente per la situazione delicata – da un punto di vista fisico – che sta passando lo spagnolo. Il tredici volte campione del Roland Garros deve recuperare da un problema al piede che lo sta tenendo lontano dai campi da qualche settimana. Eppure, qualche giorno fa, l’organizzatore ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : Rafa Nadal frena l’entusiasmo: “Non posso confermare che giocherò a Monte Carlo” - effe7effe : Con @fede_91rf e @opocaj33 abbiamo smontato e rimontato i pezzi della rivalità più iconica della storia del tennis:… - Tennis_Ita : Toni Nadal: 'Rafa sarà favorito per il Roland Garros. Ritirarsi da vincitore? Una scelta difficile' - fiorenrina : @ZaynabRafa @iamladanth Rafa sarà per sempre nei nostri cuori, anche quando attaccherà la racchetta al chiodo. Lui… - FlavioBertolin8 : @_ThousandN Nel tennis i tabelloni sono tutti come quello della Champions. Anche Federer ha vinto 20 Slam con tabel… -