Tennis: Nadal, 'non posso confermare la mia presenza a Montecarlo' (Di martedì 28 marzo 2023) Mancor, 28 mar. - (Adnkronos) - Era arrivato persino l'annuncio ufficiale da parte degli organizzatori. E invece Rafael Nadal ha allontanato le voci su un suo rientro in campo nel "Rolex Monte-Carlo Masters". Nel corso di un evento della sua Fondazione, il 36enne di Manacor ha parlato ai media della sua condizione fisica, smentendo di essere pronto fisicamente per il Masters 1000 in programma dal 9 al 16 aprile, di cui lo spagnolo è il campione più titolato. "Non so chi ha fatto uscire questa informazione, però se fosse sicura la avrei confermata io stesso -spiega il vincitore di 14 Roland Garros-. Sfortunatamente non posso farlo perché sto continuando con il mio percorso di recupero e la verità è che non so quando tornerò a giocare. Sono in una fase di aumento del lavoro, se sapessi quando tornerò in campo lo direi". Nadal, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Mancor, 28 mar. - (Adnkronos) - Era arrivato persino l'annuncio ufficiale da parte degli organizzatori. E invece Rafaelha allontanato le voci su un suo rientro in campo nel "Rolex Monte-Carlo Masters". Nel corso di un evento della sua Fondazione, il 36enne di Manacor ha parlato ai media della sua condizione fisica, smentendo di essere pronto fisicamente per il Masters 1000 in programma dal 9 al 16 aprile, di cui lo spagnolo è il campione più titolato. "Non so chi ha fatto uscire questa informazione, però se fosse sicura la avrei confermata io stesso -spiega il vincitore di 14 Roland Garros-. Sfortunatamente nonfarlo perché sto continuando con il mio percorso di recupero e la verità è che non so quando tornerò a giocare. Sono in una fase di aumento del lavoro, se sapessi quando tornerò in campo lo direi"., che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Tennis: Nadal, 'non posso confermare la mia presenza a Montecarlo' - - sportface2016 : #Tennis Nadal: 'Non posso confermare la mia presenza a Montecarlo, non so quando tornerò' - Tennis_Ita : Rafa Nadal frena l’entusiasmo: “Non posso confermare che giocherò a Monte Carlo” - flip2728 : @Ubitennis RUNE ALCARAZ SI SINNER NON CREDO SI UN BIG MEGLIO PAUL LHECKA O WOLF MUSETTI E BERETTINI. MUSETTI NESS… - Ticinonline : Federer, Nadal e Djokovic non ci sono? C'è chi è 'contento' #djokovic #tennis #federer #nadal #taylorfritz -