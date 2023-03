Tennis, Coppa Davis 2023: Manchester sarà la sede di uno dei gironi della competizione (Di martedì 28 marzo 2023) L’AO Arena di Manchester sarà la sede di uno dei gironi di qualificazione alla Final Eight della Coppa Davis 2023. A renderlo noto è stato lo stesso board del torneo Tennistico, in una news pubblicata sul sito ufficiale della competizione. La città inglese – che non ospita la Davis dal 1994, in quel caso fu un Gran Bretagna vs. Romania – sarà quindi il teatro, dal 12 al 17 settembre, di una delle pool verso la gloria. Il sorteggio dei gironi, ognuno composto da quattro nazioni – è invece previsto per domani alle ore 16 a Malaga, che poi sarà la location delle Final Eight vere e proprie dal 21 al 26 novembre. Le quattro teste di serie ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) L’AO Arena diladi uno deidi qualificazione alla Final Eight. A renderlo noto è stato lo stesso board del torneotico, in una news pubblicata sul sito ufficiale. La città inglese – che non ospita ladal 1994, in quel caso fu un Gran Bretagna vs. Romania –quindi il teatro, dal 12 al 17 settembre, di una delle pool verso la gloria. Il sorteggio dei, ognuno composto da quattro nazioni – è invece previsto per domani alle ore 16 a Malaga, che poila location delle Final Eight vere e proprie dal 21 al 26 novembre. Le quattro teste di serie ...

