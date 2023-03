Tennis: Atp Miami, Sinner supera Rublev in due set e vola ai quarti (Di martedì 28 marzo 2023) Miami, 28 mar. (Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 1000 di Miami. L'azzurro ha liquidato negli ottavi del torneo americano il numero 6 del seeding, il russo Andrey Rublev, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in 1 ora e 11 minuti. Il campione altoatesino ai quarti se la vedrà con il vincente della sfida tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il finlandese Emil Ruusuvuori. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023), 28 mar. (Adnkronos) - Janniksi qualifica aidi finale del torneo Atp 1000 di. L'azzurro ha liquidato negli ottavi del torneo americano il numero 6 del seeding, il russo Andrey, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in 1 ora e 11 minuti. Il campione altoatesino aise la vedrà con il vincente della sfida tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il finlandese Emil Ruusuvuori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami #ANSA - Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - sinneristi1 : RT @lorenzofares: STRASINNER!! ???? Jannik #Sinner ???? scatenato: è ai QF del #MiamiOpen ?? dopo aver battuto anche Andrey Rublev (62 64) 19… - Eurosport_IT : Una partita perfetta quella di Sinner che straccia Rublev e accede ai quarti di finale ?????? #EurosportTENNIS |… - sinneristi1 : RT @News24Tennis: Uno Jannik #Sinner assolutamente impeccabile conquista per la terza volta in tre partecipazioni i quarti di finale all’At… -