Tennessee, sparatoria in una scuola di Nashville: morti tre adulti e tre bambini (Di martedì 28 marzo 2023) Si ripete la tragedia in America dove c'è stata una sparatoria in una scuola dove adulti e bambini hanno avuto la peggio. Questa volta è accaduto a Nashville, capitale del Tennessee dove un 28enne, ex studente, ieri si è recato nella scuola Covenant e ha aperto il fuoco contro il personale scolastico e la scolaresca. L'aggressore, secondo quanto riporta The Guardian, armato di due armi "d'assalto" e una pistola ha ucciso tre bambini e tre adulti nella scuola elementare cristiana. La polizia dice che il ragazzo aveva pianificato in modo elaborato il massacro disegnando una mappa dettagliata e studiando la sorveglianza dell'edificio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sparato e ucciso l'assassino. Il capo della ...

