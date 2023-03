Temperature a Salerno | c' è da preoccuparsi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 marzo 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni del tempo per Napoli oggi indicano la presenza di pioggerellina leggera. L'umidità relativa dell'aria sarà del 32%, mentre la temperatura media si aggirerà intorno ai 13,51°C. Leminime dovrebbero essere di circa 8,27°C e quelle massime di circa 14,63°C. La velocità del vento sarà moderata, pari a circa 8,71km/h. La percentuale di nuvole nel cielo sarà molto bassa e non dovrebbero esserci rischi di precipitazioni significative. In base alle previsioni attuali, ti consigliamo di indossare abbigliamento adeguato alla situazione meteorologica. Se intendi svolgere attività all'aperto, è consigliabile portare con te un ombrello leggero per difenderti ...