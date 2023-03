‘Temo per sua vita’, condizioni critiche per italiano detenuto in Papua Nuova Guinea (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Verserebbe in condizioni di salute critiche Carlo D’Attanasio, il velista di 54 anni detenuto ormai da 30 mesi nel carcere di Papua Nuova Guinea, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente e estraneo alle accuse. Ora un nuovo tassello si aggiunge a questa vicenda, perché a D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe asportata d’urgenza, come recita il referto dell’esame clinico a cui è stato sottoposto “con un forte ritardo che potrebbe rivelarsi fatale”, l’accusa mossa dalla madre del figlio di D’Attanasio, Juanita Costantini. “La ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Verserebbe indi saluteCarlo D’Attanasio, il velista di 54 anniormai da 30 mesi nel carcere di, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente e estraneo alle accuse. Ora un nuovo tassello si aggiunge a questa vicenda, perché a D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe asportata d’urgenza, come recita il referto dell’esame clinico a cui è stato sottoposto “con un forte ritardo che potrebbe rivelarsi fatale”, l’accusa mossa dalla madre del figlio di D’Attanasio, Juanita Costantini. “La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfioMarciante : RT @lorenz_frigerio: 'Chi tradì, #Caponnetto? Chi tradì nei servizi segreti italiani? Chi comunicò ogni passo della vita di #Falcone per po… - OvileItalia : RT @lorenz_frigerio: 'Chi tradì, #Caponnetto? Chi tradì nei servizi segreti italiani? Chi comunicò ogni passo della vita di #Falcone per po… - bradipao : @MarianoFroldi Temo sia un'impresa troppo grande anche per lui. Sa benissimo che serve avere anche le spalle copert… - DanielaTartagl7 : @SofiaSea2021 Con Renzi e Letta il partito è diventato Democrazia Cristiana! La Schlein è di Sinistra; tuttavia tra… - Gpina_gr : RT @lorenz_frigerio: 'Chi tradì, #Caponnetto? Chi tradì nei servizi segreti italiani? Chi comunicò ogni passo della vita di #Falcone per po… -