Telecamere a 360°e reti 5G ultraveloci. Con Sky, Fastweb e NVP il basket diventa immersivo (Di martedì 28 marzo 2023) Sperimentare l'uso della tecnologia ultra-veloce 5G nella produzione di eventi live, in modo da renderli sempre più immersivi. Con questo scopo Sky, Fastweb e NVP hanno unito le forze dando vita al progetto sperimentale "Immersive basket Experience", durante le partite casalinghe dell'Olimpia Milano nell'edizione 2022-2023.Scopo della...

