Taylor Swift brilla agli iHeartRadio Awards (e non solo grazie alla sua jumpsuit) (Di martedì 28 marzo 2023) La cantautrice porta a casa un altro premio sfoggiando una tuta Alexandre Vauthier Couture. Sul red carpet paillettes e lustrini non sono mancati, così come gli abiti scuri indossati da Kelly Clarkson o Lenny Kravitz in Rick Owens. Ecco tutti gli outfit della serata Leggi su vanityfair (Di martedì 28 marzo 2023) La cantautrice porta a casa un altro premio sfoggiando una tuta Alexandre Vauthier Couture. Sul red carpet paillettes e lustrini non sono mancati, così come gli abiti scuri indossati da Kelly Clarkson o Lenny Kravitz in Rick Owens. Ecco tutti gli outfit della serata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Sua Maestà #TaylorSwift è tornata (e salverà l'America?) - _TorixSpring_ : RT @tswiftita_: ?? “Devi darti la possibilità di fallire. Faccio del mio meglio per non renderlo imbarazzante, ma mi do il permesso di farlo… - annabluelou : RT @tswiftita_: ?? Taylor Swift ha partecipato e vinto 6 #iHeartAwards, è stata l’artista più premiata della serata ????? Innovator Award Po… - annabluelou : RT @tswiftita_: ?? “Devi darti la possibilità di fallire. Faccio del mio meglio per non renderlo imbarazzante, ma mi do il permesso di farlo… - gocciolelatte1 : Ho la tl piena di taylor swift e lana Ho capito, devo ascoltarle -

Taylor Swift vuole insegnare agli uomini come scusarsi attraverso la sua musica Se siete dei veri fan di Taylor Swift non vi servono spiegazioni su cosa ispiri la sua musica e quali aspetti la rendano così tanto amata anche da persone che sembrerebbero non avere nulla in comune. La cantante, però, nel ... Il processo a Gwyneth Paltrow è il miglior meme della stagione A titolo di risarcimento, Paltrow chiede un dollaro: starebbe citando la richiesta del 2017 di Taylor Swift per l'abuso subìto da un conduttore radiofonico quattro anni prima; richiesta di un dollaro ... Selena Gomez riporta in auge le unghie skittles pastello Il trend che ha conquistato TikTok è stato scelto anche da Taylor Swift , al momento impegnata nel suo Eras tour , per il suo look beauty. Taylor ha portato la tendenza a un livello completamente ... Se siete dei veri fan dinon vi servono spiegazioni su cosa ispiri la sua musica e quali aspetti la rendano così tanto amata anche da persone che sembrerebbero non avere nulla in comune. La cantante, però, nel ...A titolo di risarcimento, Paltrow chiede un dollaro: starebbe citando la richiesta del 2017 diper l'abuso subìto da un conduttore radiofonico quattro anni prima; richiesta di un dollaro ...Il trend che ha conquistato TikTok è stato scelto anche da, al momento impegnata nel suo Eras tour , per il suo look beauty.ha portato la tendenza a un livello completamente ... Taylor Swift vuole insegnare agli uomini come scusarsi attraverso la sua musica Vanity Fair Italia Una Cronologia Completa Delle Relazioni Di Harry Styles Ecco la cronologia delle relazioni di Harry Styles, da Taylor Swift a Kendall Jenner: 1. Caroline Flack Harry ha frequentato la conduttrice di The X Factor mentre era un concorrente del talent show. Taylor Swift vuole insegnare agli uomini come scusarsi attraverso la sua musica Se siete dei veri fan di Taylor Swift non vi servono spiegazioni su cosa ispiri la sua musica e quali aspetti la rendano così tanto amata anche da persone che sembrerebbero non avere nulla in comune. Ecco la cronologia delle relazioni di Harry Styles, da Taylor Swift a Kendall Jenner: 1. Caroline Flack Harry ha frequentato la conduttrice di The X Factor mentre era un concorrente del talent show.Se siete dei veri fan di Taylor Swift non vi servono spiegazioni su cosa ispiri la sua musica e quali aspetti la rendano così tanto amata anche da persone che sembrerebbero non avere nulla in comune.