Taxi aerei elettrici in fase di sviluppo per le Olimpiadi di Parigi del 2024 (Di martedì 28 marzo 2023) Gli atleti si stanno preparando per le Olimpiadi di Parigi del 2024 e lo stesso vale per la prima rete di aeroTaxi elettrici al mondo. “Stiamo per realizzarla”, ha dichiarato Solène Le Bris del gestore degli aeroporti Parigini Groupe ADP a un pubblico di settore alla Amsterdam Drone Week. “Stiamo cercando di lanciare il primo Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Gli atleti si stanno preparando per ledidele lo stesso vale per la prima rete di aeroal mondo. “Stiamo per realizzarla”, ha dichiarato Solène Le Bris del gestore degli aeroportini Groupe ADP a un pubblico di settore alla Amsterdam Drone Week. “Stiamo cercando di lanciare il primo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Taxi aerei elettrici in fase di sviluppo per le Olimpiadi di Parigi del 2024 - sutriak1 : @AndreaDePriamo @FratellidItalia Come no? Altri 19 miliardi di PNRR bloccati, record di sbarchi, quando avete turlu… - Silvano61597632 : RT @leone52641: @11Giuliano Tutti i mezzi sono diventati a rischio..dalla macchina comune ai Taxi a tutti i tipi bus e pullman ai treni agl… - Stella72646015 : RT @leone52641: @11Giuliano Tutti i mezzi sono diventati a rischio..dalla macchina comune ai Taxi a tutti i tipi bus e pullman ai treni agl… - BavuttiRoberta : RT @leone52641: @11Giuliano Tutti i mezzi sono diventati a rischio..dalla macchina comune ai Taxi a tutti i tipi bus e pullman ai treni agl… -