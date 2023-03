Tatuaggio di Mario Rui | il tifoso ha incontrato il terzino del Napoli | “mi ha fatto una promessa”

(Di martedì 28 marzo 2023) Ildelcon ildiRui incontra ildel: “Ci siamo salutati con una”. La storia di Antimo Verde, ildelche ha deciso di tatuarsi il volto del suo idoloRui, hail giro del web. Ma la vera sorpresa è che Antimo è riuscito nell’impresa di incontrare il suo mito grazie ad alcuni conoscenti in comune con il calciatore portoghese. Dopo aver aspettatoRui per circa tre quarti d’ora in un parco residenziale sulla fascia costiera del Comune di Giugliano, dove abita il calciatore, Antimo è finalmente riuscito a incontrare ildelcapolista e prossimo allo ...

La Napoli - mania continua a colpire tutti i tifosi azzurri. Antimo Verde, un nostro lettore, ha deciso di tatuarsi il volto di Mario Rui sul braccio destro. Clicca su play e foto allegate per vedere: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Abbiamo aspettato Mario per circa tre quarti d'ora, dopodiché, una volta arrivato, devo dire che si è messo subito a disposizione. Ho conosciuto una persona umile e perbene, un ragazzo d'oro. È ...Antimo Verde, 27 anni, originario di Sant’Antimo, tifoso del Napoli con la predilezione per un calciatore in particolare: Mario Rui Silva Duarte, semplicemente noto come Mario Rui, ...