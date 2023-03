Tangenziale di Napoli, nuove chiusure notturne: ecco quando (Di martedì 28 marzo 2023) nuove chiusure notturne sulla Tangenziale di Napoli, chiuso il tratto autostradale “Fuorigrotta/Italia ‘90”. Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di miglioramento strutturale e adeguamento della galleria “Monte Sant’Angelo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale), verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: nelle Leggi su 2anews (Di martedì 28 marzo 2023)sulladi, chiuso il tratto autostradale “Fuorigrotta/Italia ‘90”.diinforma che, per consentire attività di miglioramento strutturale e adeguamento della galleria “Monte Sant’Angelo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/), verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: nelle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeMilano : ??? #Milano #incidente - A51 Tangenziale Est ??????Code tra Gobba e Lambrate?Allacciamento A1 Milano-Napoli ??inciden… - RhoWalter : troisi, mina', dalla, battiato, proietti...... e poi leggi che?? Pomicino lascia Tangenziale Napoli, presto un nuovo… - CCISS_Ministero : A50 Tangenziale Ovest Di Milano traffico bloccato per 10 km causa incidente tra Svincolo SS33 Del Sempione: Rho-Per… - CCISS_Ministero : A50 Tangenziale Ovest Di Milano traffico bloccato per 7 km causa incidente tra Allacciamento A4 Torino-Trieste: V.L… - CCISS_Ministero : A50 Tangenziale Ovest Di Milano traffico bloccato per 3 km causa incidente tra A50 Svincolo Uscita 7bis: Quinto De… -

Pomicino lascia Tangenziale Napoli, presto un nuovo impegno Agenzia ANSA Napoli, l’ex ministro Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale Napoli, 28 Marzo – L’ex ministro dc Paolo Cirino Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli ma, a 84 anni, non intende affatto ritirarsi dalla vita pubblica. “Alla mia nota inquietudine ... L’ex ministro dc Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli L’ex ministro dc Paolo Cirino Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli ma, a 84 anni, non intende affatto ritirarsi dalla vita pubblica. “Alla mia nota inquietudine politica e ... Napoli, 28 Marzo – L’ex ministro dc Paolo Cirino Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli ma, a 84 anni, non intende affatto ritirarsi dalla vita pubblica. “Alla mia nota inquietudine ...L’ex ministro dc Paolo Cirino Pomicino lascia la presidenza della Tangenziale di Napoli ma, a 84 anni, non intende affatto ritirarsi dalla vita pubblica. “Alla mia nota inquietudine politica e ...